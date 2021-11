Klara Business Relax bringt mehr Automatisierung

(Quelle: klara.ch)

26. November 2021 - Das Gratis-Klara-Buchhaltungsangebot wird um ein kostenpflichtiges Business-Relax-Paket ergänzt, das für mehr Automatisierung dank künstlicher Intelligenz sorgt und ein optionales Prepaid-Kreditkarten-Angebot beinhaltet.

Die Post-Tochter Klara hat mit Klara Business Relax ein neues Bundle von Zusatzoptionen vorgestellt, das alle Funktionen des Basispakets enthält und darüber hinaus mit diversen weiteren Features aufwarten kann.Das neue Angebot ergänzt das kostenlose Paket um Features wie einen automatischen Bankabgleich in Echtzeit, einen Kreditkartenabgleich oder ein automatisches Spesenmanagement-Modul auf Basis von Prepaid-Kreditkarten von Swiss Bankers. Dabei wird die Swiss Bankers Value Karte neu fester Bestandteil des Klara-Spesenmanagements. Damit will man KMU "eine flexible Lösung mit Spesenkarten zur Verfügung, die dank einfacher, digitalisierter und voll automatisierter Handhabung Aufwand, Kosten und Zeit spart", wie es in einer Mitteilung hiesst. Dazu soll das Relax-Angebot einen "grundsätzlich höheren Automatisierungsgrad" inklusive künstlicher Intelligenz bieten.Kunden von Business Relax wird darüber hinaus ein Rabatt von 20 Prozent auf zusätzliche optionale Widgets gewährt und beim Support steht neben Mail und Chat zusätzlich eine persönliche Hotline zur Verfügung.Klara Business Relax ist ab kommendem Jahr zum Preis von monatlich 19 Franken verfügbar. Das Paket lässt sich ausserdem während drei Monaten kostenlos testen. (rd)