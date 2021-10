Klara startet mit Okomo-Expertenportal

8. Oktober 2021 - Klara hat für die Kunden seiner gleichnamigen Business-Software ein Expertenportal auf Okomo-Basis lanciert, über welches Know-how von internen Mitarbeitern wie auch von externen Fachkräften angeboten werden soll.

Der im vergangenen Herbst von der Post übernommene Business-Software-Anbieter Klara will seine Kunden künftig besser unterstützen und hat hierfür ein Expertenportal lanciert. Auf Basis der Software-Lösung von Okomo ermöglicht das neue Portal den Klara-Kunden einen einfachen Zugang zu einem Netzwerk sogenannter Klara-Coaches. Damit sollen die KMU professionelle Unterstützung rund um das Klara-Ökosystem erhalten. Das Netzwerk besteht neben internen Mitarbeitenden aus externen Experten und adressiert Bereiche wie Treuhanddienstleistungen, Beratungen bezüglich Arbeitsrechtsfragen, Online-Marketing, aber auch klassischen Support.Treuhänder, IT-Profis oder Marketeers können umgekehrt wiederum ihre Leistungen dem Klara-Kundenstamm präsentieren. Sodann können sie per Video via Browser mit den Kunden kommunizieren, wobei sie durch Screen-Sharing- oder Datenaustausch-Funktionen unterstützt werden. Weitere Features betreffen Online-Terminbuchungen für Beratungsgespräche oder Kommunikation per Live-Chat. (rd)