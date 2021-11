Chrome mit neuer Screenshot-Funktion

12. November 2021 - In einer Canary-Vorabversion verfügt Googles Chrome-Browser über eine integrierte Screenshot-Funktion, mit der sich die Bilder auch rudimentär bearbeiten lassen.

Der Chrome-Browser wird schon bald mit einer integrierten Screenshot-Funktion inklusive Bearbeitungsmöglichkeiten aufwarten können, so ein Bericht von "Techdows". Während die Android-Version bereits über das Feature verfügt, findet sich der Canary-Version 98 des Google-Browsers nun ebenfalls eine entsprechende Bearbeitungsfunktion.Diese muss allerdings erst via chrome://flags unter dem Punkt Desktop Screenshots freigeschaltet werden. Nach einem Neustart wird über das Teilen-Menü neu die Funktion Screenshots angeboten, über welche sich per Maus ein Bereich des Bildschirms markieren lässt. Via Download-Button lässt sich die Grafik nun als PNG-Datei abspeichern oder über einen Edit-Button auch rudimentär bearbeiten. Der Editiermodus muss ebenfalls via chrome://flags aktiviert werden und zwar unter dem Punkt Desktop Screenshots Edit Mode.Die aktuelle Chrome-Version trägt die Versionskennung 95 und steht in unserer Freeware-Library für die Windows-Plattform zum Download zur Verfügung. (rd)