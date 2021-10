Google ermöglicht den Whatsapp-Transfer von iOS auf alle Android-12-Geräte

(Quelle: Google)

28. Oktober 2021 - Google macht den Wechsel von einem iPhone auf ein Android-Gerät mit Android 12 einfacher und gibt nun bekannt, dass Whatsapp-Daten auf zahlreichen Geräten einfacher gezügelt werden können.

Im August dieses Jahres wurde bekannt, dass es für Käufer von Samsung-Smartphones deutlich einfacher werden soll, ihren Whatsapp-Chat-Verlauf zu transferieren, wenn sie von einem iPhone her migriere ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun gibt Google via Blog bekannt , dass man diese Möglichkeit neu auch für alle Pixel-Geräte bringt. Zudem sei geplant, dass schon bald alle neuen Smartphones, die mit Android 12 bestückt sind, über die vereinfachte Whatsapp-Transfer-Funktion verfügen sollen. Alles was dazu nötig ist, ist laut Google ein Lightning-auf-USB-C-Kabel. Einmal verbunden, soll die gesamte Chat-Historie vom iPhone aufs neue Android-Gerät kopiert werden, zudem würden neue Nachrichten automatisch auf dem neuen Gerät empfangen.Grundsätzlich soll mit Android 12 und einem entsprechenden Kabel der Wechsel vom iPhone auf ein Android-Gerät deutlich komfortabler werden, ist im Blog weiter zu lesen. Unter anderem gleiche Android sämtliche Apps ab und installiere diese entsprechend, übertrage Fotos und Videos, SMS, Kontakte und mehr. (mw)