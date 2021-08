Whatsapp ermöglich Chat-Transfer von iOS zu Android

(Quelle: Whatsapp)

12. August 2021 - Wer von einem iPhone auf ein Android-Gerät wechselt, kann schon bald seinen gesamten Chat-Verlauf mit transferieren. Zum Start gibt es die Funktion allerdings nur für Samsungs Galaxy-Smartphones.

Whatsapp ermöglicht es schon bald, beim Wechsel von einem iPhone auf ein Android-Gerät seinen Chat-Verlauf mitzunehmen – inklusive allen Sprachnachrichten, Bildern und natürlich den Chats. Angekündigt wurde die neue Funktion im Rahmen von Samsungs Vorstellung der neuen Falt-Smartphones Z Fold3 und Z Flip3 . Zum Start in einigen Wochen wird die Transfer-Funktion auch nur für Geräte von Samsung zur Verfügung stehen. Später dann soll es auf allen Android-Geräten möglich sein, die Chat-History von iOS mitzunehmen, so Whatsapp-Boss Will Cathcart via Twitter Wie "The Verge" berichtet , wird für den Transfer des Chat-Verläufe ein physisches Lightning- auf USB-C-Kabel zum Einsatz kommen. Via Cloud ist der Transfer darum nicht möglich, weil Whatsapp das Cloud-Backup in der iCloud respektive auf Google Drive erstellt. (mw)