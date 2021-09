Whatsapp ermöglicht endlich Transfer von Chat-Verläufen zwischen Android und iOS

(Quelle: PIxabay/Webster2703)

13. September 2021 - Nachdem Whatsapp endlich die Möglichkeit geschaffen hat, Chats von iOS auf Android zu übertragen, wird es wohl bald auch möglich sein, Chats in die andere Richtung zu übertragen, also von Android auf iOS.

Whatsapp hat eine neue Funktion angekündigt, die es den Nutzern ermöglicht, ihre Whatsapp-Chats von iOS auf Android zu übertragen. Ursprünglich war die Möglichkeit, Whatsapp-Daten von iOS auf Android zu übertragen, auf Samsung Galaxy-Geräte beschränkt, wurde aber inzwischen in Beta-Versionen der Messaging-App verfügbar gemacht. Ausserdem wird vermutet, dass diese alternative Option für alle Android-Geräte verfügbar sein wird, wie "9to5Google" schreibt Nun arbeitet das Unternehmen an einer Funktion, die das Gegenteil ebenfalls erlauben soll: Die Möglichkeit, Chats von Android auf iOS zu migrieren. " WABetainfo" entdeckte die Funktion in der Whatsapp-Beta 2.21.19.1 und fand dabei auch einige Details darüber, wie die Funktion funktionieren wird und wann damit zu rechnen sein dürfte.Demzufolge ist für die Migration von Chats von Android zu iOS ein Kabel und die App Move to iOS erforderlich, und die Funktion wird für alle Smartphones mit unterstützten Android-Versionen verfügbar sein. Das Feature befindet sich allerdings derzeit noch in der Entwicklungsphase, was bedeutet, dass die breite Öffentlichkeit keinen Zugang dazu hat. Gemäss "WABetainfo", wird die Funktion aber in einem zukünftigen Update verfügbar gemacht, Informationen über das genaue Veröffentlichungsdatum dazu gibt es allerdings noch nicht. (swe)