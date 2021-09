Whatsapp vereinfacht Finden von Nachrichten

(Quelle: Pixabay/Eastlandtunes)

8. September 2021 - Anhand eines neuen Features will Whatsapp die Suche nach bestimmten Chat-Nachrichten vereinfachen. Dies anhand der Eingrenzung des Zeitraums, während dem die Nachricht gesendet respektive empfangen wurde.

Bestimmte Nachrichten in Whatsapp-Chat-Verläufen zu finden, ist nicht immer ganz einfach. Besonders dann, wenn die gesuchte Nachricht vielleicht schon etwas zurückliegt oder der Suchbegriff relativ häufig vorkommt. Um diesem Problem Abhilfe zu verschaffen, arbeitet Whatsapp deshalb an einer Möglichkeit, die Suche auf einen Zeitraum einzuschränken. So sollen sich irrelevante Treffer verhindern lassen, sprich, relevante Ergebnisse sollen einfacher zu finden sein, wie "Mspoweruser" mit Verweis auf einen Tweet von "Wabetainfo" berichtet Das Unternehmen soll demnach bereits seit November letzten Jahres an der Funktion arbeiten, die Entwicklung sei aber noch nicht vollständig abgeschlossen. Funktionieren soll das Ganze so, dass Nutzer bei einer Suche auf ein Kalendersymbol drücken können, wonach sie zu den Treffern eines bestimmten Datums scrollen können. Die Funktion werde zurzeit nur für iOS entwickelt, vermutlich zu gegebener Zeit aber auch für Android verfügbar sein. (swe)