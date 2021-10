Intel stellt erste Alder-Lake-Desktop-CPUs vor

(Quelle: Intel)

28. Oktober 2021 - Am 4. November wird Intel die ersten CPUs der Baureihe Alder Lake auf den Markt bringen. Den Start machen sechs CPUs für den Desktop mit bis zu 5,1 GHz Taktfrequenz.

Intel hat die ersten Produkte der zwölften Generation seiner Core-Familie vorgestellt , die unter dem Namen Alder Lake laufen und als Core i-12000 in den Handel kommen. Den Start machen dabei sechs Prozessoren für den Desktop – wobei es sich dabei genau genommen um drei CPUs handelt (Core i5-12600K, Core i7-12700K und Core i9-12900K). welche jeweils zusätzlich mit dem Zusatz F lanciert werden. Bei diesen Chips mit der Endung KF ist die Grafikeinheit (UHD 770) deaktiviert, sie brauchen also eine dedizierte Grafikkarte, sind dafür etwas günstiger.Die Alder-Lake-Architektur hat Intel bereits im August vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Im Wesentlichen kommen die CPUs mit einer Hybrid-Architektur mit Performance- und Effizienz-Kernen für verbesserte Multi-Thread-Performance, grösserem Cache und Support für DDR5 sowie für PCIe5.