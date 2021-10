Microsoft deaktiviert Excel 4.0-Makros standardmässig

(Quelle: Microsoft)

12. Oktober 2021 - Microsoft wird in Kürze damit beginnen, Excel 4.0 XLM-Makros in Microsoft 365-Tenants standardmässig zu deaktivieren, um Kunden vor bösartigen Dokumenten zu schützen.

Excel 4.0-Makros, auch XLM-Makros genannt, wurden erstmals 1992 in Excel eingeführt und ermöglichten es Benutzern, verschiedene Befehle in Zellen einzugeben, die dann zur Ausführung einer Aufgabe ausgeführt werden. Während mit Excel 5.0 VBA-Makros eingeführt wurden, verwenden Kriminelle zwanzig Jahre später immer noch XLM-Makros in bösartigen Dokumenten, die Malware herunterladen oder andere unerwünschte Aktionen ausführen.Aufgrund des anhaltenden Missbrauchs dieser Makros empfiehlt Microsoft seit Jahren, Excel 4.0 XLM-Makros zugunsten von VBA-Makros zu deaktivieren. Diese Empfehlung beruht darauf, dass VBA-Makros das Antimalware Scan Interface (AMSI) unterstützen, das von Sicherheitssoftware verwendet werden kann, um Makros auf bösartiges Verhalten zu überprüfen.Anstatt darauf zu warten, dass Unternehmen XLM-Makros selbst deaktivieren, hat Microsoft nun allerdings vie Mail an Microsoft-365-Kunden angekündigt, dass Excel 4.0-Makros ab Oktober in den Preview-Builds und dann im November im aktuellen Channel standardmässig deaktiviert werden sollen, wie "Techradar" berichtet