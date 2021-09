Microsoft überarbeitet Erweiterungserstellung für Visual Studio 2022

(Quelle: Microsoft)

14. September 2021 - Microsoft überarbeitet das Schreiben von Erweiterungen für das kommende Visual Studio 2022 in mehrfacher Hinsicht. Zu den Neuerungen gehören etwa ein neues Github-Repositorium für Erweiterungen und ein neues Visual Studio Community Toolkit.

Microsoft hat gleich mehrere Neuerungen rund um das Schreiben von Erweiterungen für das kommende Visual Studio 2022 angekündigt . So gibt es ein neues Github-Repositorium für Erweiterungen, Language Server Protocol-Funktionalität, ein Modell für prozessunabhängige Erweiterungen und ein neues Visual Studio Community Toolkit Letzteres wird als eine von der Community betriebene Sammlung von Projektvorlagen, API-Wrappern und Produktivitätstools beschrieben, die eine einfachere und effizientere Erfahrung beim Schreiben von Erweiterungen in Visual Studio bieten sollen.Künftig soll zudem alles rund um die Extension-Entwicklung für Visual Studio im neuen Github-Repository VSExtensibility zu finden sein, einschliesslich Ankündigungen, Codebeispielen und Dokumentationen zu den Vorschaufunktionen. Alle dort hinterlegten Ressourcen sollen im Laufe der Zeit zudem in die offiziellen Microsoft-Docs übergehen.