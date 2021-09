Office 2021 erscheint am 5. Oktober

Office 2021 erscheint am 5. Oktober

(Quelle: Microsoft)

17. September 2021 - Microsoft hat den Launch des kommenden Büropakets Office 2021 auf den 5. Oktober angekündigt, also an jenem Tag, an dem auch Windows 11 offiziell lanciert wird. Bereits heute erhältlich ist die LTSC-Version.