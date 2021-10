Microsoft erweitert Recht auf Reparatur

11. Oktober 2021 - Microsoft scheint sich dem Druck der Aktionäre zu beugen und will das Recht auf Reparatur in Zukunft erweitern, um so umweltfreundlicher zu werden und weniger Elektroschrott zu produzieren.