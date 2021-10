Google lanciert Pixel 6 am 19. Oktober

(Quelle: Google)

7. Oktober 2021 - Bald ist es soweit: Google bringt die nächste Generation seiner Pixel-Smartphones auf den Markt. Das Unternehmen hat einen Launch Event für den 19. Oktober angekündigt.

Mit einem Tweet hat Google die Veröffentlichung der neuen Pixel-6-Serie von Smartphones angekündigt. Dazu gibt es auch den obligaten Launch Event, der am 19. Oktober online über die Bühne gehen wird. Die offizielle Website des Events zeigt ein interaktives Pixel 6, das angeklickt werden kann und unter anderem den Look der kommenden Version 12 von Android zeigt.Zu den neuen Smartphones der Pixel-Reihe ist schon einiges bekannt. So kündigte Google bereits Anfang August mehrere Details zu den Geräten an, wie beispielsweise das neue und von Google selbst entwickelte System on a Chip, welches die Pixel 6 antreiben wird. Auch erklärte Google , dass künstliche Intelligenz und Machine Learning das Herzstück der neuen Smartphones seien, die sich dadurch laufend im Sinne des Nutzers verbessern würden ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Das Pixel 6 Pro ist mit einem 6,7-Zoll-Display mit einer Refresh Rate von 120 Hz bestückt, das Pixel 6 kommt hingegen mit einem 6,4-Zoll-Screen und einer Bildwiederholungsfrequenz von 90 Hz. Auch das Kamera-System ist komplett neu. Die Plus-Version verfügt neu über drei Kameras auf der Rückseite. Das System enthält einen Weitwinkeln-Sensor, eine Ultraweitwinkel-Linse und eine Telelinse mit 4-fach optischem Zoom. Ebenfalls angekündigt hat Google , dass die neuen Smartphones der Pixel-Reihe ohne Netzteil ausgeliefert werden.Wie "MS Poweruser" berichtet , soll das Pixel 6 mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher 650 Dollar kosten, das Pixel 6 Pro soll hingegen in seiner Basis-Variante mit 900 Dollar zu Buche schlagen. (luc)