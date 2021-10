Verkaufsstart für Apple Watch bekannt

(Quelle: Apple)

5. Oktober 2021 - Das Datum für den Verkaufsstart der Apple Watch ist da: Ab dem 8. Oktober kann vorbestellt werden, die Auslieferung erfolgt etwas später.

Nachdem die Apple Watch gemeinsam mit dem neuen iPhone 13 angekündigt wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete ), ist nun klar, ab wann die Smartwatch vorbestellt werden kann: Apple verkündet, dass die Vorbestellung ab dem 8. Oktober 2021 starten wird. In die Läden kommen respektive in den Briefkästen der Vorbesteller landen wird die Uhr schliesslich eine Woche später, am 15. Oktober.Die Apple Watch hat in ihrer neuen Ausführung ein deutlich grösseres Display, Apple spricht von einem Gewinn bei der Screen-Grösse von etwa 20 Prozent. Das Format der Uhr ist dabei nur unwesentlich gewachsen (von 44 auf 45 respektive 40 auf 41 Millimeter, je nach Modell). Erstmals hat die Smartwatch denn auch eine Staubschutz-Zertifizierung (IP6X), weiter gibt’s Wasserdichtheit nach WR50-Standard. Erhältlich ist die Apple Watch 7 mit WatchOS 8 in fünf Farben (Silver, Graphite, Gold Stainless Steel, Titanium und Space Black Titanium) ab 399 Dollar. (win)