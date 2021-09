Amazon präsentiert erste eigene TVs

(Quelle: Amazon)

13. September 2021 - Amazon bringt eigene TV-Geräte auf den Markt: die Serien Fire TV Omni und Fire TV 4. Amazon setzt dabei auf smarte Features wie Sprachsteuerung des Fernsehers und moderate Preise.

Nach Jahren der Veröffentlichung von Streaming-Geräten und der Integration der Fire-TV-Software in TV-Geräte von Drittanbietern bringt Amazon nun erstmals eigene Fernseher auf den Markt. Die neue Fire TV Omni-Serie besteht aus einer Reihe von 4K-Fernsehern mit nahtloser Alexa-Sprachintegration, mit der Nutzer "jeden Aspekt Ihres nächsten Filmabends steuern können, ohne jemals eine Fernbedienung berühren zu müssen", so Amazon. Als OS kommt dabei das eigene FireTV zum Einsatz, das bislang nur vereinzelt, etwa auf Geräten der Marke Grundig, zu finden war, wobei die Oberfläche nahezu identisch mit der der Fire-TV-Sticks ist.Die neuen Fernseher der Omni-Serie beginnen bei knapp über 400 US-Dollar und können ab sofort bei Amazon vorbestellt werden. Die Geräte werden voraussichtlich im Oktober ausgeliefert. Die Omni-Serie beginnt bei 409.99 US-Dollar für das 43-Zoll-Modell, wobei die teureren Optionen (das grösste Modell kostet 1100 Dollar und verfügt über ein 75-Zoll-Display) Dolby Vision bieten.Was die technischen Daten betrifft, so sind alle Fernseher der Omni-Serie mit 4K-Auflösung ausgestattet und verfügen über HDR10, HLG und Dolby Digital Plus. Die Fire TV Omni-Serie unterstützt ausserdem Alexa Home Theater, wodurch man die TVs direkt mit Alexa-kompatiblen Lautsprechern wie dem Amazon Echo oder Amazon Echo Studio koppeln kann.