Amazon verschiebt Home-Office-Ende auf 2022

(Quelle: Pixabay/Free-Photos)

6. August 2021 - Amazon hat die Rückkehr der Mitarbeitenden ins Büro aufs nächste Jahr verlegt. Auch Google, Facebook und Apple haben den für September vorgesehenen Schritt verschoben.

Internetriese Amazon verschiebt die Rückkehr der Mitarbeitenden in die Büros auf den Januar 2022. Ursprünglich war der 7. September für den Schritt vorgesehen gewesen, doch angesichts der steigenden Ansteckungszahlen in den USA, will man die Rückkehr ins Büro in den Staaten wie auch in anderen Ländern aufs kommende Jahr verlegen. Angestellte, die in der Zwischenzeit ins Büro kommen, müssen einen Impfnachweis vorweisen oder sind zum Maskentragen verpflichtet.In den letzten Wochen haben diverse IT-Konzerne Ihre Home-Office-Strategie den Gegebenheiten angepasst. So hat letzte Woche etwa Google die Home-Office-Doktrin bis in den Oktober verlängert und wie Facebook eine Impfung für die Rückkehr ins Büro zur Pflicht erklärt. Und auch Apple hat unlängst angekündigt, die eigentlich für September vorgesehene Rückkehr ins Büro um mindestens einen Monat zu verschieben. (rd)