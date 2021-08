Lesezeichen in Chrome Canary als Ordner öffnen und wiederherstellen

(Quelle: Reddit/Leopeva64-2)

2. August 2021 - In Chrome Canary lassen sich Lesezeichen-Folder neu gleich als Tab-Gruppen öffnen und auch beim Wiederherstellen von Tabs nach dem Schliessen von Chrome können Tab-Gruppen nun ausgewählt werden.

Im aktuellen Build von Chrome Canary, einer Chrome-Version für Devs, wurde ein neues Feature entdeckt: Neu lassen sich Tabs nicht nur in die seit 2020 verfügbaren Tab-Gruppen ("Swiss IT Magazine" berichtete ) unterteilen, sondern auch gleich als Gruppe öffnen respektive wiederherstellen, wie der Reddit-Nutzer Leopeva64-2 dokumentierte . So können neu mit einem Rechtsklick auf einen Lesezeichen-Folder alle darin enthaltenen Lesezeichen als Tab-Gruppe geöffnet werden, daraufhin kann die Gruppe sogleich umbenannt und nach Belieben mit einer Farbe markiert werden.Weiter können Tab-Gruppen nach dem Neustart des Browsers neu auch als Ganzes aus der Browser History wiederhergestellt werden. Auch hier sind die Gruppen in der Browser History wieder mit ihren ursprünglich konfigurierten Namen und Farben markiert und werden selbstverständlich auch gleich wieder als Gruppe geöffnet. Bisher konnten in Chrome nur alle Tabs zusammen oder einzeln wiederhergestellt werden. Wann es die neuen Features in die finale Chrome-Version schaffen ist noch unbekannt. (win)