Whatsapp startet mit neuen Features

(Quelle: Whatsapp)

9. Mai 2022 - Emoji-Reaktionen, grössere Datenobergrenze und mehr Teilnehmer in Gruppenchats – einige der von Whatsapp in den vergangenen Monaten angekündigten Features werden nun ausgerollt.

Whatsapp hat mit dem Roll-out neuer Features begonnen, die bereits letzten Monat angekündigt wurden ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Dazu gehört einem Bericht von "Winfuture" zufolge unter anderem die Möglichkeit, auf Nachrichten mit Emojis zu reagieren. Zudem können nun statt 100 MB bis zu 2 GB grosse Dateien verschickt werden, was insbesondere kleineren Unternehmen und Schulen zu Gute kommen soll. Und last but not least lässt Whatsapp neu bis zu 512 Personen in Gruppenchats zu – allerdings soll dieses Feature in den nächsten Tagen nicht für alle, sondern schrittweise verfügbar werden. (af)