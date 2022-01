Bald soll Umzug von Whatsapp-Chats von Android auf iOS möglich sein

(Quelle: Pixabay)

24. Januar 2022 - Die Übertragung von Whatsapp-Chats von iOS auf Android ist bereits möglich, nicht aber umgekehrt. Eine neue Beta-Version von Whatsapp für iOS enthält jedoch Hinweise darauf, dass man schon bald seine Chatverläufe auch von Android auf iOS übertragen kann.

Whatsapp arbeitet offenbar an einem lang ersehnten Feature: bald sollen Android-Nutzer in der Lage sein, ihre Chatverläufe auf ein iOS-Gerät zu übertragen. Bisher war nur der Umzug von Whatsapp-Chatverläufen von iOS nach Android. Wie "Wabetainfo" herausgefunden hat , ist in der Beta-Version 22.2.74 von Whatsapp für iOS ein Feature enthalten, dass es ermöglichen wird, Chatverläufe von Android auf iOS zu migrieren. Hierfür wird die App Move to iOS benötigt, die für Android-Geräte verfügbar ist.Weitere Details sind jedoch nicht bekannt. Auch ist unklar, ob und wann das Feature in einem Release von Whatsapp enthalten sein wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Funktion nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt, auch angesichts dessen, dass iOS-Nutzer ihre Whatsapp-Chatverläufe bereits auf Android migrieren können. (luc)