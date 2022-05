Microsoft und Volkswagen machen Hololens in Verkehrsmitteln nutzbar

9. Mai 2022 - Bis anhin verloren die Sensoren von Microsofts Hololens in bewegten Fahrzeugen die Orientierung und die Hologramme verschwanden. Gemeinsam haben Volkswagen und Microsoft nun an einer Moving-Platform gearbeitet, die dieses Problem aus der Welt schaffen und neue Nutzerszenarien für die AR-Brille eröffnen soll.

Microsoft und Volkswagen haben im AI Lab in Zürich gemeinsam an einem Forschungsprojekt gearbeitet, im Zuge dessen Microsofts Augemented-Reality-Brille Hololens einen Moving-Platform-Modus erhalten hat. Dieser soll in Zukunft unter anderem dazu genutzt werden, Fahrzeuglenker auf schwierige Situationen zu schulen, sie bei der Navigation zu unterstützen oder neue Nutzererfahrungen für autonome Fahrzeuge zu schaffen.



Um dies zu ermöglichen, musste erst ein limitierender Faktor der AR-Brille ausgehebelt werden: Zuvor verloren die Sensoren in Fahrzeugen die Orientierung und die Hologramme verschwanden. Das Problem war auf eine Diskrepanz der Informationen zweier Hauptsensoren zurückzuführen, welche die Bewegung der Nutzer imitiert. Ein neuer Algorithmus soll dieses Problem nun beheben.