Microsoft stellt Update-Zyklus von 365 Apps um

(Quelle: Microsoft)

2. Mai 2022 - Die Nutzer von Microsoft 365 Apps erhalten künftig statt halbjährlich auf monatlicher Basis eine Aktualisierung für die Anwendungen. Sie werden jeweils am zweiten Dienstag des Monats als kumulative Updates verteilt.

Microsoft will anscheinend den Update-Zyklus der Microsoft 365 Apps von einer halbjährigen auf eine monatliche Aktualisierung umstellen. Dies berichtet "Winfuture" unter Berufung auf Günter Borns IT- und Windows- Blog . Die ersten Unternehmen sollen bereits Mitte des vergangenen Monats von Microsoft informiert worden sein. Bei jenen Unternehmen, welche die Microsoft 365 Apps nutzen und nichts unternehmen, soll die Umstellung automatisch erfolgen. Die kumulativen Updates werden jeweils am zweiten Dienstag jeden Monats verteilt. Wer dies nicht möchte, muss bis zum 20. Mai ein entsprechendes Opt-out im Admin Center vorgenommen haben. (af)