Microsoft-365-Web-Apps demnächst mit Multi-Account-Support

(Quelle: Microsoft)

4. März 2022 - Hinweise in der Roadmap von Microsoft 365 kündigen die Unterstützung von mehreren Benutzerkonten in den Web Apps an. Der Multi-Account-Support soll bereits im April zur Verfügung stehen.

Wer über verschiedene Microsoft-Konten verfügt, beispielsweise für die Arbeit und für Privates, muss sich bei den Online-Versionen von Word, Excel und Co. jeweils an- und wieder abmelden, um den Account zu wechseln. Will man das mühsame An- und Abmelden umschiffen, blieb nur die Verwendung von mehreren Browsern oder dann von verschiedenen Browser-Profilen, was allerdings auch nicht jedermanns Sache ist.Doch das lästige Wechseln zwischen den Zugängen könnten schon bald ein Ende haben, wie "Neowin" berichtet . So findet sich in der Roadmap für Microsoft 365 ein neuer Eintrag , demzufolge man sich mehr mehreren Zugangsdaten bei den Microsoft-365-Web-Apps im selben Browser wird anmelden können. Damit soll sich auch auf die Schnelle zwischen den einzelnen Konten wechseln lassen, ohne dass man sich jedesmal dafür an- und abzumelden braucht.Als Zeitpunkt für die allgemeine Verfügbarkeit der neuen Funktionalität nennt Microsoft den kommenden April. (rd)