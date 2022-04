Samsung M8: Ein Monitor, der ohne Rechner auskommt

(Quelle: Samsung)

5. April 2022 - Samsung bring mit dem M8 einen neuen Smart Monitor auf den Markt, der bereits mit einer Slimfit Cam und Autozoom ausgestattet ist. Zudem können WiFi-Streaming-Dienste genutzt werden, ohne hierzu einen Rechner anzuschliessen.

Die Smart-Monitor-Serie von Samsung erhält Zuwachs: Der neue M8 misst 32 Zoll und weist dabei eine Tiefe von 11,4 Millimeter aus. Er ist damit 25 Prozent flacher als seine Vorgängermodelle, wie Samsung in einer Mitteilung schreibt. Das UHD-Display ist mit einer adaptiven Bildtechnologie ausgestattet, welche die Helligkeit und Farbtemperatur automatisch an die Umgebung anpasst. Besonders hervor sticht jedoch die Option, Streaming-Dienste zu nutzen oder eine Home-Office-Umgebung zu schaffen, ohne hierfür einen Rechner zu benötigen. Die wichtigsten Applikationen sollen auf der Benutzeroberfläche zur Verfügung stehen.Über Smart Hub soll der Monitor mit verschiedenen IT-Geräten verbunden werden können, dazu gehören unter anderem smarte Haushaltsgeräte oder Lichtschalter. Computer können über verschiedene Drahtlos-Technologien am M8 angeschlossen werden. Auch kann das Smartphone auf dem Monitor gespiegelt werden.