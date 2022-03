Twitter verbessert Suche in Direktnachrichten

26. März 2022 - Bis anhin konnte man in den Twitter-Direktnachrichten nur nach Namen Ausschau halten. Neu lassen sich Nachrichten auch anhand von beliebigen Begriffen auffinden.

Der Kurznachrichtendienst Twitter unterstützte die Suche in Direktnachrichten bereits seit geraumer Zeit und seit rund einem Jahr auch via Android-App. Allerdings waren viele Anwender unzufrieden, dass die Funktion eine Suche nach bestimmten Inhalten nicht unterstützt und lediglich mit dem Suchen von Namen zurechtkam.Dass hier ein Bedürfnis besteht, wurde nun offenbar erkannt, wie die Macher via Twitter bestätigen : "Wir wissen, Ihr habt auf die Möglichkeit, Eure Direktnachrichten zu durchsuchen gewartet. Ab sofort könnt Ihr via Suchleiste in Eurer Inbox spezifische Nachrichten via Schlüsselbegriffen oder Namen auffinden." (rd)