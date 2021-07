Die Schweiz in den Wolken: Grosses Cloud-Special

(Quelle: Pixabay/annca)

13. Juli 2021 - Die Verarbeitung von Daten unterliegt strengen Regulatorien. Gefragt ist Vorgehen mit Fingerspitzengefühl. Lesen Sie alles dazu im grossen Cloud-Special von "Swiss IT Magazine".

Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) und Künstliche Intelligenz (KI) haben schon längst Einzug in unseren Alltag gehalten und die Coronapandemie hat die Digitalisierung noch weiter beschleunigt. Die damit wachsende Cloud bleibt aber gerade für den Endanwender zumeist etwas Abstraktes, nicht Greifbares.Während manche Nutzer von Cloud Solutions unkritisch die scheinbar unendlichen Nutzungsmöglichkeiten ausprobieren und dabei ihre Daten, wie zum Beispiel ihren Standort oder ihre Kontakte, mit Betreibern von Cloud Solutions teilen, fürchten andere, ihre Daten seien ungeschützt für jeden verfügbar, wenn sie diese in der Cloud ablegen würden.Besonders beim Umgang mit personenbezogenen Daten ist der Betreiber einer Cloud Solution gegenüber dem Endanwender in der Pflicht, Auskunft geben zu können, welche Daten wann zu welchem Zweck erfasst und gespeichert wurden, wo sich diese Daten eigentlich befinden und wer darauf zugreifen kann.Lesen Sie den Rest des Artikels sowie das gesamte Special rund ums Thema Cloud und Swiss Hosting in der Aktuellen Ausgabe von "Swiss IT Magazine" (noch kein Abo? Hier klicken und ein kostenloses Probeabo bestellen) oder kostenlos online: