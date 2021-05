Dropbox neu via Bechtle-Cloud verfügbar

(Quelle: Dropbox)

21. Mai 2021 - Die Cloud-Speicherangebote Standard, Advanced und Education von Dropbox sind per sofort auch im Cloud-Angebot des IT-Dienstleisters Bechtle verfügbar.

Das Systemhaus Bechtle hat eine Kooperation mit dem Online-Speicheranbieter Dropbox geschlossen. Die Vereinbarung sieht vor, dass Bechtle die Dropbox-Speicherlösungen über die hauseigene Multi-Cloud-Plattform anbietet. Damit sind die Lösungen Dropbox Standard und Advanced für Teams sowie Dropbox Education für Hochschulen per sofort im Bechtle-Cloud-Angebot verfügbar.Das Dropbox-Angebot ermöglich mit seinem Cloud-Speicher inklusive Dateifreigabe und Benutzerverwaltung die virtuelle Zusammenarbeit über Gruppen und Teams hinweg und lässt sich in bestehende Security- und Applikationsumgebungen integrieren. Dateien und Dokumente lassen sich so gemeinsam bearbeiten, wobei auch deine digitale Signatur unterstützt wird. Hierfür kommt die Dropbox-eigene eSignature-Lösung HelloSign zum Einsatz, die es erlaubt, geschäftskritische Dokumente sicher zu unterzeichnen, zu versenden und zu speichern. (rd)