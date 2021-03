Swiss Made Software schaut aufs Jahr 2020 zurück

(Quelle: Swiss Made Software)

18. März 2021 - Swiss Made Software präsentiert seinen Jahresüberblick 2020 und gibt damit einen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres, auf denen das Label im Jahr 2021 aufbauen will.

Trotz Corona konnte das Label Swiss Made Software im Jahr 2020 zulegen wie noch nie zuvor. So kennzeichnen 160 Unternehmen neu ihre Produkte und Dienstleistungen mit "Swiss Made" und/oder "Swiss Hosting". 2020 sind es somit mehr als 820 Mitglieder, die über 800 Produkte und Dienstleistungen auf www.swissmadesoftware.org anbieten.Das neue Label "Swiss Hosting" wird seit der Lancierung Ende August 2020 bereits von über 120 Unternehmen getragen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Die Unternehmen stammen dabei aus allen Bereichen der Schweizer ICT, so Swiss Made Software in einer Mitteilung.Und auch 2020 hat das Schweizer Label wieder die Swiss Developer Survey durchgeführt ("Swiss IT Magazine" berichtete ), an der über 1000 Entwickler aus der ganzen Schweiz teilnahmen. Diese zeigt unter anderem auf: Nicht nur technologische Anwendungen entwickeln sich schnell. Das Gleiche gilt für Werkzeuge wie Programmiersprachen, Frameworks, Plattformen oder Datenbanken, die zur Erstellung neuer Anwendungen eingesetzt werden. Die detaillierten Ergebnisse finden sich an dieser Stelle online.