Office-Preview: Der totale Dark Mode und Kollaboration an verschlüsselten Dokumenten

(Quelle: Microsoft)

15. März 2021 - Der neue Preview-Build von Office bringt einen Dark Mode für die Arbeitsfläche von Word & Co. und erlaubt das kollaborative Bearbeiten verschlüsselter Office-Dokumente.

Microsoft hat einen neuen Insider-Build für Office angekündigt, der neue Features für Excel, Powerpoint, Word, Outlook und Visio mit sich bringt. Zum ersten gibt es neu einen Dark Mode für Word, der nicht nur das Menuband, sondern auch den Textbereich einfärbt und die Schrift nun in heller Farbe auf dunklem Hintergrund darstellt. Die neue Dark-Mode-Ansicht kann, wenn in den Account-Einstellungen der Dark Mode für das Menu aktiviert wurde, unter dem Reiter Ansicht einem weiteren Klick aktiviert werden. Die neue Ansicht für den Arbeitsbereich wurde bereits im Februar angekündigt ("Swiss IT Magazine" berichtete ) und findet nun langsam seinen Weg in den produktiven Bereich von Office.Weiter können neu auch verschlüsselte Dokumente in Powerpoint, Excel und Word automatisch gespeichert und kollaborativ bearbeitet werden, wie den Patch Notes ebenfalls zu entnehmen ist. Weiter wurde die Conference-Room-Funktion von Outlook überarbeitet und erlaubt neu die Planung individueller Workspaces.Und für die Visio-Users gibt es derweil neue Icons, die sich besser skalieren lassen. Microsoft räumt dazu ein, dass die Änderungen vielleicht gewöhnungsbedürftig sein könnten: "Wir wissen, dass Veränderungen unangenehm sein können, und wir versichern Ihnen, dass wir diese Änderungen nicht beiläufig vorgenommen haben. Die neuen Symbole sind skalierbare Vektorgrafiken, was bedeutet, dass Sie auf größeren Bildschirmen und kleineren Bildschirmen besser skaliert werden, ohne dass die Auflösung verloren geht, wenn Sie die Größe des Fensters ändern, in dem sich die Anwendung befindet. Auch die fetteren Linien und der höhere Farbkontrast tragen dazu bei, dass die Symbole in schwierigen Lichtverhältnissen oder sehbehinderten sichtbar werden." (win)