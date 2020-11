Swisscom nutzt 5G zur Breitbanderschliessung von Randregionen

(Quelle: Nokia)

18. November 2020 - Nokia gibt bekannt, Swisscom mit seinen Fastmile-5G-Empfängern (Bild) zu beliefern. Swisscom will mit den 5G-Geräten im nächsten Jahr Breitbanddienste mit bis zu 1 Gbit/s in Randregionen bringen.

Nokia hat verlauten lassen , von Swisscom als exklusiver Lieferant für 5G-Fixed-Wirless-Access-Geräte (FWA) ausgewählt worden zu sein. Nokia wird Swisscom demnach mit seinen Fastmile-5G-Empfängern ausstattet, die der Telekomprovider ab kommendem Jahr für die Breitbanderschliessung in Randregionen verwenden will. Laut Nokia erlaube die Lösung via 5G Bandbreiten für bis zu 1 Gbit/s für Privater und Businesskunden.Laut Nokia soll der Fastmile-5G-Empfänger vom Kunden selbst installiert werden können – entweder im Aussenbereich, innen oder aussen am Fenster oder – falls die Signalstärke ausreicht – auch auf dem Schreibtisch. Eine Handy-App soll beim Setup helfen. Swisscom setzt bereits heute mit dem Internet Booster, der via 4G bis zu 200 Mbit/s liefert, auf dieses Prinzip. Darüber, wann genau im nächsten Jahr die Ausrüstung von Randregionen mit dem Fastmile-5G-Empfänger starten soll und wie die Angebote gestaltet werden, sind noch keine Informationen verfügbar. (mw)