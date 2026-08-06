Gemini ersetzt ab September Google Assistant

Der Google
Assistant hat ausgedient. Per 4. September wird die App ausgemustert, an ihre Stelle tritt für alle Android-Geräte ab dann Gemini. Der Wechsel soll laut
"9to5google" einige Wochen dauern, in dieser Phase wird der Assistant von allen Android-Geräten entfernt.
Betroffen sind dabei nicht nur Smartphones und Tablets – auch auf Geräten mit WearOS und in Bordcomputern von Autos wird die App ab September durch Gemini ersetzt. Auf Google TV und Google-Home-Geräten dauert es derweil noch etwas länger, bis der Wechsel ganz vollzogen ist.
Das End of Life für den Assistant wurde 2025 eigentlich bereits auf Frühjahr 2026 angesetzt ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Die Umstellung hat nun aber doch etwas länger gedauert.
(win)