Google stampft AI Studio fürs Smartphone schon vor dem Release ein

An der Hauskonferenz I/O 2026 gab Google
einen Ausblick auf eine künftige App für Android und iOS namens AI Studio, mit der sich auf dem Mobilgerät Prototypen für KI-basierte Apps erstellen lassen sollten. „Eine Idee unterwegs festhalten und einen funktionierenden Prototyp parat haben, sobald man an seinem Schreibtisch sitzt“, hiess es im Rahmen der Ankündigung. Daraufhin haben über 800‘000 Interessenten die App im Play Store und App Store vorbestellt, wie das zuständige Team auf X verkündet hat
.
Doch selbst das überwältigende Interesse genügte offenbar nicht, um AI Studio fertig zu entwickeln. Es sei zwar klar ersichtlich, dass viele potenzielle Entwickler Software "on the go" bauen wollten – aber: "Anstatt euch zu bitten, noch eine weitere App herunterzuladen, haben wir uns für einen ganz anderen Ansatz entschieden: einen, bei dem Apps ganz natürlich im Lauf eurer alltäglichen Unterhaltungen mit Gemini entstehen." Zu diesem Zweck tut sich das AI Studio Team neu mit dem Team zusammen, das für die Gemini App zuständig ist.
Die Vorbestellungen sind damit wohl hinfällig. Die für AI Studio vorgesehenen Features sollen in irgendeiner Form zu einem späteren Zeitpunkt in die Gemini App integriert werden. Die Web-Variante von AI Studio will das Team hingegen weiter pflegen, "für alle, die von einer Idee zu einem Prompt und einem Business weitergehen wollen".
(ubi)