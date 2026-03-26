Googles AI Studio bekommt Full-Stack-Funktionalität

Google lanciert das Vibe-Coding-Tool AI Studio in einer neuen Version. Der Clou: AI Studio soll nun Full Stack Development können. Googles Vibe-Coding-Plattform kann fortan also nicht nur lokal Code erstellen, sondern auch einen beachtlichen Teil der komplizierten Arbeit nach respektive während dem Entwickeln übernehmen.
Als Beispiele wird etwa das Installieren externer Libraries, die Anbindung an Schnittstellen, die Erstellung einer Online-Multiplayer-Experience oder das komplette Deployment einer App in der Cloud genannt. Entwickelt werden Apps mit AI Studio über Googles Agent-basierte Entwicklungsumgebung Google
Antigravity.
Weiter soll die neue Version von AI Studio den Kontext besser verstehen und auch über mehrere Geräte und Sessions hinweg das gesamte Projekt im Auge behalten. Das soll zum einen eine schnellere Integration als auch genauere Multi-Step Code Edits erlauben.
(win)