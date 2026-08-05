Der Messenger Signal
bekommt Unterstützung für mehrere Geräte. Bisher war es möglich, das Signal-Konto mit der Desktop-App zu koppeln, der Betrieb auf mehreren Tablet und Smartphones war jedoch nicht verfügbar. Mit Version v8.20 für Android respektive v8.22 für iOS kann ein Signal-Konto nun gleichzeitig auf dem Smartphone und dem Tablet (oder mehreren Smartphones) genutzt werden.
Wir ein zusätzliches Gerät verbunden, können Nachrichten und Medien aus den vergangenen 45 Tagen synchronisiert werden. Der Prozess ist laut Signal komplett verschlüsselt. Die Synchronisation ist jedoch keine Voraussetzung für die parallele Nutzung und kann auch ausgelassen werden.
Dazu gibt’s mit der neuen Signal-Version eine verbesserte Benutzeroberfläche für grosse Screens. Zum einen betrifft das Tablets, bei der am UI geschraubt wurde. Zum anderen aber auch Foldables, die im aufgeklappten Zustand ohnehin dem Format von Tablet ähneln. Hier habe man noch nicht alle Baustellen abgearbeitet, Signal verspricht aber, zeitnah nachzuliefern. Aktuell sind etwa die Einstellungen, die In-App-Kamera und Keyboard Shortcuts noch nicht für grosse Screens optimiert.
(win)