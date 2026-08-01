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Github führt Stacked Pull Requests ein
Quelle: Github

Github führt Stacked Pull Requests ein

Mit Stacked Pull Requests vereinfacht Github die Prüfung umfangreicher Code-Änderungen. Diese lassen sich in kleinere Schritte gliedern, einzeln prüfen und anschliessend mit einem Klick zusammenführen.
1. August 2026

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Github stellt Stacked Pull Requests als Public Preview bereit. Wie Github in einem Blogbeitrag mitteilt, können grössere Änderungen damit in eine geordnete Reihe kleinerer Pull Requests aufgeteilt werden. Jeder davon bildet einen einzelnen Teil der Änderung ab und baut auf dem vorherigen auf. Die einzelnen Teile lassen sich unabhängig voneinander oder gleichzeitig prüfen.

Eine Übersicht zeigt, an welcher Stelle des Stapels sich ein Pull Request befindet. Entwickler können wahlweise nur einzelne Teile oder den gesamten Stapel mit einem Klick zusammenführen. Wird nur ein Teil übernommen, bleiben die darüberliegenden Pull Requests geöffnet und werden automatisch an den neuen Stand angepasst. Bereits bestehende Prüfungen und Freigaberegeln gelten weiterhin.


Die Stacked Pull Requests lassen sich auf Github.com, über die Kommandozeile, in der mobilen Github-App oder mit einem KI-Programmierassistenten wie Github Copilot verwalten. Für die Kommandozeile stellt Github die Erweiterung gh-stack bereit. Laut Github wird die Public Preview in den kommenden Tagen für alle Repositories freigeschaltet. Die Unterstützung für Merge Queues soll in den kommenden Wochen schrittweise folgen. (dow)


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