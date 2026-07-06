Github bringt kurzzeitig Repo-CDs

Vor Kurzem hat Sony
offiziell angekündigt, dass es ab Januar 2028 keine physischen Game-Medien mehr geben wird – mit in anderen Worten: Das Ende der Playstation Game Disc steht in nicht allzu ferner Zeit bevor. Die Gamer zeigen sich davon, mild ausgedrückt, wenig begeistert. Ohne physische Discs lassen sich Games zum Beispiel nicht mehr tauschen oder weiterverkaufen.
Github kontert gewissermassen das Vorgehen von Sony mit einer kuriosen, aber durchaus passenden Aktion
, die allerdings praktisch schon wieder vorbei ist: Entwickler können ihre öffentlichen Repositories als Kopie auf CD-ROM beziehen, ganz nach dem Motto "behalte es, leihe es an Freunde aus, gib es deinen Kindern weiter". Interessierte Entwickler können sich via Formular
um eine Kopie eines ihrer Repos bewerben. Die Aktion läuft respektive lief vom 2. bis 6. Juli 2026 und ist auf die ersten 1000 qualifizierten Bewerbungen beschränkt.
(ubi)