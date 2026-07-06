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Github bringt kurzzeitig Repo-CDs
Quelle: Depositphotos

Github bringt kurzzeitig Repo-CDs

Für kurze Zeit ermöglicht es Github interessierten Entwicklern, Repositories auf CD-ROM zu erhalten. Die spassig zu verstehende Aktion ist wohl als Spitze gegen Sony gedacht, dass die Produktion von Playstation Game Discs einstellen will.
6. Juli 2026

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Vor Kurzem hat Sony offiziell angekündigt, dass es ab Januar 2028 keine physischen Game-Medien mehr geben wird – mit in anderen Worten: Das Ende der Playstation Game Disc steht in nicht allzu ferner Zeit bevor. Die Gamer zeigen sich davon, mild ausgedrückt, wenig begeistert. Ohne physische Discs lassen sich Games zum Beispiel nicht mehr tauschen oder weiterverkaufen.


Github kontert gewissermassen das Vorgehen von Sony mit einer kuriosen, aber durchaus passenden Aktion, die allerdings praktisch schon wieder vorbei ist: Entwickler können ihre öffentlichen Repositories als Kopie auf CD-ROM beziehen, ganz nach dem Motto "behalte es, leihe es an Freunde aus, gib es deinen Kindern weiter". Interessierte Entwickler können sich via Formular um eine Kopie eines ihrer Repos bewerben. Die Aktion läuft respektive lief vom 2. bis 6. Juli 2026 und ist auf die ersten 1000 qualifizierten Bewerbungen beschränkt. (ubi)


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