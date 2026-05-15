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Github Copilot-App ist als Vorschau verfügbar
Quelle: Github

Github Copilot-App ist als Vorschau verfügbar

Github stellt die Github Copilot-App als technische Vorschau bereit. Die neue Desktop-Anwendung soll KI-gestützte Entwicklungsarbeit direkt im aktuellen Projekt starten, getrennt bearbeiten und über Pull Requests einspielen.
15. Mai 2026

     

Die Github Copilot-App ist ab sofort als technische Vorschau verfügbar und soll Entwicklungsaufgaben mit KI direkt aus bestehenden Github-Projekten heraus begleiten. Laut einem Blogbeitrag von Github handelt es sich um eine Github-native Desktop-Umgebung. Sitzungen können aus einem Issue, einem Pull Request, einer Eingabe oder einer früheren Sitzung gestartet werden.

Die App soll vor allem dabei helfen, die Arbeit mit KI-Agenten übersichtlicher zu machen. Jede Aufgabe erhält einen eigenen Bereich mit Branch, Dateien, Gesprächsverlauf und Aufgabenstatus. Dadurch bleiben verschiedene Arbeiten voneinander getrennt, auch wenn mehrere Aufgaben parallel laufen. Eine Sitzung kann zudem pausiert und später fortgesetzt werden.


Die App soll auch die Prüfung und Freigabe von Änderungen vereinfachen. Nutzerinnen und Nutzer können Pläne und Unterschiede ansehen, Feedback geben, Befehle ausführen, Vorschauen öffnen und Tests über ein integriertes Terminal sowie einen Browser durchführen. Danach lassen sich die Änderungen über den bekannten Pull-Request-Prozess einreichen.

Abonnenten von Github Copilot Pro und Pro+ können sich für den Vorabzugang anmelden, sobald die technische Vorschau erweitert wird. Kundinnen und Kunden von Github Copilot Business und Enterprise sollen im Laufe der Woche schrittweise Zugriff erhalten. (dow)


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