Github Copilot-App ist als Vorschau verfügbar

Die Github
Copilot-App ist ab sofort als technische Vorschau verfügbar und soll Entwicklungsaufgaben mit KI direkt aus bestehenden Github-Projekten heraus begleiten. Laut einem Blogbeitrag
von Github handelt es sich um eine Github-native Desktop-Umgebung. Sitzungen können aus einem Issue, einem Pull Request, einer Eingabe oder einer früheren Sitzung gestartet werden.
Die App soll vor allem dabei helfen, die Arbeit mit KI-Agenten übersichtlicher zu machen. Jede Aufgabe erhält einen eigenen Bereich mit Branch, Dateien, Gesprächsverlauf und Aufgabenstatus. Dadurch bleiben verschiedene Arbeiten voneinander getrennt, auch wenn mehrere Aufgaben parallel laufen. Eine Sitzung kann zudem pausiert und später fortgesetzt werden.
Die App soll auch die Prüfung und Freigabe von Änderungen vereinfachen. Nutzerinnen und Nutzer können Pläne und Unterschiede ansehen, Feedback geben, Befehle ausführen, Vorschauen öffnen und Tests über ein integriertes Terminal sowie einen Browser durchführen. Danach lassen sich die Änderungen über den bekannten Pull-Request-Prozess einreichen.
Abonnenten von Github Copilot Pro und Pro+ können sich für den Vorabzugang anmelden, sobald die technische Vorschau erweitert wird. Kundinnen und Kunden von Github Copilot Business und Enterprise sollen im Laufe der Woche schrittweise Zugriff erhalten.
(dow)