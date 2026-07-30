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Cisco warnt vor Lücke in Firewall Software durch einprogrammierte Zugangsdaten
Quelle: Depositphotos

Cisco warnt vor Lücke in Firewall Software durch einprogrammierte Zugangsdaten

In der Firewall Management Software von Cisco finden sich hartkodierte Zugangsdaten für einen Account mit niedrigen Berechtigungen. Über diesen verschaffen sich Angreifer Zugang zum Netzwerk ihrer Opfer. Patches stehen bereit und sollten schnell eingespielt werden.
30. Juli 2026

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In Ciscos Firewall-Verwaltungssoftware Firewall Management Center (FMC) klafft eine Sicherheitslücke, die offenbar bereits aktiv ausgenutzt wird. Über fest einprogrammierte Zugangsdaten für einen Account mit niedrigen Berechtigungen können sich Angreifer Zugang verschaffen. In Kombination mit einer weiteren Sicherheitslücke kommen sie zu erweiterten Berechtigungen und können Schaden anrichten.

Cisco warnt auf seiner Security-Website selbst vor der Lücke und stufte das Sicherheitsrisiko – abweichend vom "Medium"-Labels des CVE-Scores – als "hoch" ein. Einen Workaround gibt es laut Hersteller nicht, ein Hotfix steht aber bereit. Admins sollten diesen schnellstmöglich einspielen.


Alle Informationen zur Lücke und den Patches finden sich in Ciscos Security Advisories. (win)


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