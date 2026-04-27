Cisco stellt Universal Quantum Switch vor

Cisco präsentiert mit dem Cisco
Universal Quantum Switch einen funktionsfähigen Forschungsprototypen, über den sich Quanteninformationen von verschiedenen Quantencomputern bei Raumtemperatur über bestehende Glasfasernetze austauschen lassen. Damit will der Hersteller das Problem lösen, dass Quantencomputer Informationen auf unterschiedliche Weise codieren – bisher habe ein Switch gefehlt, der alle gängigen Codierungsmodi verarbeiten und umwandeln kann: Es gibt keine etablierte Infrastruktur zur Verbindung von Quantensystemen, bis dato können Quantencomputer nur mit anderen Quantencomputern kommunizieren, die Informationen auf dieselbe Weise codieren. Cisco ist jedoch davon überzeugt, dass der Weg zum praxistauglichen Quantencomputing über verteilte Netzwerke von miteinander verbundenen Quantensystemen führt – und das soll nicht erst in Jahrzehnten, sondern in wenigen Jahren Realität werden.
Der Universal Quantum Switch soll in Zukunft beim Quantencomputing ähnliche Funktionen übernehmen wie die klassischen Netzwerk-Switches, für die Cisco bekannt ist: die Vernetzung von Quantensystemen. Den Kern des neuen Elements bildet eine patentierte Konvertierungs-Engine, die die Umwandlung der Codierungsmodi bei der Ein- und Ausgabe übernimmt. Die Conversion Engine kann die Eingangsmodalität unverändert weitergeben oder in eine andere Ausgangsmodalität übersetzen, weitgehend ohne dass dabei Quanteninformationen verloren gehen – die Verlustrate bei Genauigkeit und Verschränkung soll bei unter 4 Prozent liegen. Auf diese Weise können Quantensysteme miteinander verbunden werden, die eigentlich gar nicht für direkte Kommunikation ausgelegt sind. Cisco verspricht zudem quantennetzwerktaugliche Geschwindigkeit mit Umschaltzeiten im Subnanosekundenbereich. Der Stromverbrauch des Switch liegt gemäss Hersteller bei unter einem Milliwatt.
(ubi)