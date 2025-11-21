cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Cisco und IBM wollen Grundstein für Quanteninternet legen
Quelle: Depositphotos

Cisco und IBM wollen Grundstein für Quanteninternet legen

Cisco und IBM planen, bis 2023 Quantencomputer zu vernetzen und aufzuzeigen, dass ein Quanteninternet machbar ist. Dafür sind aber Technologien notwendig, die heute noch nicht existieren.
21. November 2025

     

Bis 2030 wollen IBM und Cisco einen ersten Proof-of-Concept für ein KI-fähiges digitales Netzwerk demonstrieren, das fehlertolerante Quantencomputer miteinander verbindet. Das haben die beiden Tech-Konzerne gemeinsam angekündigt. Gelingt das Vorhaben, könnte es die Grundlage für ein Internet der Quantencomputer schaffen, dessen Umsetzung IBM und Cisco wiederum bis Ende der 2030er Jahre als möglich erachten.

Die im aktuellen Vorhaben vernetzten Quantencomputer sollen gemeinsam Berechnungen über Zehn- bis Hunderttausende von Qubits durchführen. Das Netzwerk könnte es ermöglichen, mit potenziell Billionen von Quantengattern Probleme zu lösen. Quantengatter sind die grundlegenden Verschränkungsprozesse, die für transformative Quantenanwendungen wie massive Optimierungsprobleme oder die Entwicklung komplexer Materialien und Medikamente erforderlich sind.


"Bei IBM umfasst unsere Roadmap Pläne zur Bereitstellung grosser, fehlertoleranter Quantencomputer noch vor Ende dieses Jahrzehnts", so Jay Gambetta, Director of IBM Research und IBM Fellow. "In Zusammenarbeit mit Cisco erforschen wir, wie sich mehrere solcher Quantencomputer zu einem verteilten Netzwerk verbinden lassen. So arbeiten wir weiter daran, die Rechenleistung von Quantencomputern zu skalieren."

Das Vorhaben bringt jedoch aktuell verfügbare Technologien an ihre Grenzen, wie Vijoy Pandey, GM/SVP bei Outshift by Cisco, ausführt. "Um Quantencomputer in einen nutzbaren Massstab zu bringen, müssen nicht nur grössere Einzelmaschinen gebaut, sondern diese auch miteinander verbunden werden. IBM erstellt Quantencomputer mit ambitionierten Roadmaps für die Skalierung, und wir bieten Quantenvernetzung, die Skalierung ermöglicht. Gemeinsam lösen wir das komplette Systemproblem, einschliesslich der Hardware zur Verbindung von Quantencomputern, der Software zur Ausführung von Berechnungen auf diesen Computern und der Netzwerkintelligenz, die sie funktionsfähig macht." (sta)


Weitere Artikel zum Thema

Googles Quanten-Chip ist schneller als ein Supercomputer

 26. Oktober 2025 - Ein neuer Algorithmus für Quantencomputer macht feine Details in Molekülen sichtbar und arbeitet deutlich schneller als ein Supercomputer. Die Ergebnisse lassen sich reproduzieren und bringen reale Anwendungen näher.

Amazon präsentiert neuen Quantencomputing-Chip Ocelot

3. März 2025 - Amazon Web Services hat den Quantencomputer-Chip Ocelot vorgestellt. Beim neuartigen Design soll es sich um einen Durchbruch bei der Entwicklung fehlertoleranter Quantencomputer handeln.

Microsoft präsentiert neuen Quanten-Chip

 20. Februar 2025 - Microsoft hat einen neuen Quanten-Chip entwickelt und schürt die Hoffnung, dass einsatzfähige Quantencomputer bereits mittelfristig Realität werden können.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
Sichere Netze für die hybride Arbeitswelt.
KI-Schutzwall: IBMs Echtzeit-Lösungen
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
Generative KI im öffentlichen Sektor: Chancen und Herausforderung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER