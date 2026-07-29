Samsung sperrt nach 13 Login-Versuchen das Smartphone

Samsungs führt deutlich strengere Richtlinien rund um Login-Fehlversuche auf dem Startbildschirm ein. Neu sind noch zwölf Falscheingaben möglich, mit dem dreizehnten wird das Gerät gesperrt. Samsung geht mit seinem Android-Klon One UI deutlich weiter als das jüngst vorgestellte Android-17-Update, bei dem die Zahl der Login-Fehlversuche auf 20 reduziert wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete
), bevor der Reset nötig wird.
Dazu gibt es, sowohl bei Android als auch bei Samsung
, Sperrzeiten bei einer bestimmten Anzahl an Versuchen mit falschem Pin. Nach fünf Versuchen wird der Screen etwa für eine Minute gesperrt, in Einzelschritten steigt die Sperrzeit dann, bis bei 12 Fehlversuchen eine Sperre über 24 Stunden aktiviert wird. Damit wird auch verhindert, dass die Login-Versuche aus Versehen in der Hosentasche gemacht werden. Ausserdem werden, wie bei Android 17, identische Fehlversuche nicht mehr mitgezählt. Der Lock Screen informiert ausserdem laufend über Sperrzeiten und verbleibende Versuche, wie "9to5google" berichtet
.
Die Neuerung findet sich in One UI 9, das derzeit nach und nach ausgerollt wird.
(win)