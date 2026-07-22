Keine Android-17-Updates mehr für Pixel 6 und 6 Pro

Google beginnt mit dem Rollout der Android-17-Vorschau QPR2 (Quarterly Preview 2 Beta 1) für Pixel-Geräte. Die neue Beta enthält gegenüber QPR1 eine Reihe von Fehlerkorrekturen. Images von QPR2 sind für Pixel-Geräte ab dem Pixel 6a erhältlich. Besitzer eines Pixel 6 oder Pixel 6 Pro bleiben aussen vor, wie Google
deutlich macht: "Nutzer des Pixel 6 und 6 Pro werden dieses OTA-Update nicht erhalten, da das Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht und die Android 17 QPR1-Beta-Serie die letzte für diese Geräte sein wird."
Laut einem X-Post
von Mishaal Rahman, Community Engagement Manager für Android, handelt es sich bei Android 17 QPR2 Beta 1 um die erste Vorschau des definitiven Android-17-Release im vierten Quartal 2026, während QPR1 dem Release für das dritte Quartal 2026 entspricht. Zu den damit behobenen Fehlern von QPR1 gehören ein Bug beim Bluetooth-re-Pairing, Flackern von Kontrollelementen beim Mediaplayer, ein Systemabsturz beim Aufruf von Gemini, das gelegentliche Verschwinden von Benachrichtigungen bis zum nächsten Neustart und Weiteres mehr. Rahman weist überdies darauf hin, dass sich bisherige Beta-Teilnehmer per Opt-out aus dem Betaprogramm ausklinken können, wenn sie den öffentlichen, stabilen Release von QPR1 behalten und Ihre Daten nicht durch die Installation von QPR2 löschen wollen.
(ubi)