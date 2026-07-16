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Google veröffentlicht Android Studio Quail 2
Quelle: Google

Google veröffentlicht Android Studio Quail 2

Mit der finalen, stabilen Version von Android Studio Quail 2 hat Google die Entwicklungsumgebung für Android-Apps um parallele Chats, die Speicherleck-Analyse LeakCanary sowie um eine agentenbasierte Crash-Analyse erweitert.
16. Juli 2026

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Google hat die finale Version seiner Entwicklungsumgebung für Android-Apps, Android Studio Quail 2, wie der Konzern im Android Entwicklerblog mitteilt. Im Vergleich zur Vorgängerversion bietet der neue Release eine Multitastking-Architektur für gleichzeitige Agentenchats, die native Einbindung der Speicherleck-Detection LeakCanary im Profiler oder die agentenbasierte Crash-Analyse in App Quality Insights.

Die Multitasking-Architektur bietet die Möglichkeit, mehrere Chats parallel auszuführen, wobei sich jeweils unterschiedliche KI-Modelle verwenden lassen. Laut Google bietet die neue Architektur zudem eine bessere Performance und mehr Flexibilität beim Zerlegen komplexer Aufgaben. Die Einbindung des Open-Source-Leak-Detectors LeakCanaery erfolgt weiter direkt in Profiler, wodurch die Analysen auf dem Computer durchgeführt werden und das Leak Tracing um den Faktor fünf verschnellert wird.


Android Studio Quail 2 steht für Windows, MacOS und Linux zum Download zur Verfügung. Ebenfalls bereits erhältlich: Der Release Candidate von Android Studio Quail 3. (rd)


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