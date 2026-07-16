Google veröffentlicht Android Studio Quail 2

Google hat die finale Version seiner Entwicklungsumgebung für Android-Apps, Android Studio Quail 2, wie der Konzern im Android Entwicklerblog
mitteilt. Im Vergleich zur Vorgängerversion bietet der neue Release eine Multitastking-Architektur für gleichzeitige Agentenchats, die native Einbindung der Speicherleck-Detection LeakCanary im Profiler oder die agentenbasierte Crash-Analyse in App Quality Insights.
Die Multitasking-Architektur bietet die Möglichkeit, mehrere Chats parallel auszuführen, wobei sich jeweils unterschiedliche KI-Modelle verwenden lassen. Laut Google
bietet die neue Architektur zudem eine bessere Performance und mehr Flexibilität beim Zerlegen komplexer Aufgaben. Die Einbindung des Open-Source-Leak-Detectors LeakCanaery erfolgt weiter direkt in Profiler, wodurch die Analysen auf dem Computer durchgeführt werden und das Leak Tracing um den Faktor fünf verschnellert wird.
Android Studio Quail 2 steht für Windows, MacOS und Linux zum Download
zur Verfügung. Ebenfalls bereits erhältlich: Der Release Candidate von Android Studio Quail 3.
(rd)