Android Studio bekommt Gemini-Unterstützung

Die Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) Android Studio bekommt KI-Support von Googles Gemini: Wie dem Android Developers Blog zu entnehmen ist, arbeitet neu Gemini 1.0 Pro im Hintergrund des bisherigen KI-Helfers Studio Bot, im gleichen Atemzug wird dieser auf den etwas sperrigeren Namen Gemini in Android Studio umgetauft. Studio Bot wurde im Rahmen der Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai 2023 vorgestellt . Google machte in der Ankündigung damals klar, dass Studio Bot noch in den Kinderschuhen stecke. Mit Gemini in Android Studio soll nun ein neues Zeitalter der KI-gestützten Entwicklung von Android-Apps anbrechen.Entwickler sollen damit schneller und einfacher hochqualitative Android Apps entwickeln können, so Google . Unterstützung gibt’s beim Generieren von Code, dem Beantworten von Fragen in natürlicher Sprache, dem Finden von Quellen und dem Kommentieren von Code.