cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google veröffentlicht letzte Beta von Android 17
Quelle: Google

Google veröffentlicht letzte Beta von Android 17

Mit der Beta 4 hat Google die letzte Testversion von Android 17 vor dem finalen Release veröffentlicht. Neu dazugekommen sind insbesondere Speicherbegrenzungen für Apps, die für mehr Stabilität sorgen sollen.
17. April 2026

     

Google hat die letzte Beta-Version des kommenden Mobile-Betriebssystems Android 17 freigegeben. Wie der Konzern via Android Developers Blog mitteilt, wurde damit ein kritischer Meilenstein in Sachen App- und Plattform-Stabilität erreicht. Entwickler werden aufgefordert, ihre Apps mit den neuesten APIs der Beta 4 zu testen.

Neben diversen Fehlerkorrekturen hat Google bei der Beta 4 neue Speicherbegrenzungen für Apps eingeführt, die sich nach der verfügbaren RAM-Ausstattung des Geräts ausrichten. Damit soll eine stabilere und deterministische Umgebung für die Anwendungen der Nutzer ermöglicht werden, wie es in der Begründung heisst. Extremer Speicherverbrauch soll damit verhindert werden, bevor Systeme instabil werden.


Weitere Neuerungen betreffen die Screen-Orientierung und das Seitenverhältnis. Hier können Entwickler bei Ausrichtungen und Grössenänderungen keine Einschränkungen mehr machen können. Mit dem Schritt soll ein neues Standardplattformverhalten eingeführt werden, da ansonsten feste Ausrichtungen oder begrenzte Grössenänderungen die Anpassungsfähigkeiten von Apps beeinträchtigen.

Die Beta 4 von Android 17 steht per sofort für Tests auf unterstützten Pixel-Geräten zur Verfügung. Wer kein Google-Smartphone besitzt, kann System Images mit einem Android Emulator in Android Studio nützen. Weitere Neuerungen zu Android 17 dürfte Google an der hauseigenen Entwicklerkonferenz I/O bekanntgeben, die am 19. und 20. Mai über die Bühne geht. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Android-Update sorgt für Boot-Probleme auf Pixel-Smartphones

10. April 2026 - Wie diverse Pixel-Besitzer berichten, lassen sich die Geräte teilweise nach dem Einspielen des jüngsten Android-Updates nicht mehr booten. Betroffen sind offenbar Geräte vom Pixel 6 bis zum neuesten Modell.

Chrome für Android erhält Bookmarks Bar

 18. März 2026 - Nutzer von Android-Tablets und -Foldables erhalten mit Chrome 146 für Android die von der Desktop-Version her bekannte Bookmarks Bar und bekommen so den gewohnten direkten Zugriff auf die gespeicherten Lesezeichen.

Zweite Android 17 Beta bringt mehr Schutz und neue Funktionen

 1. März 2026 - Google hat die zweite Beta von Android 17 veröffentlicht. Sie erweitert die Vorschau um neue Funktionen für Datenschutz, den Wechsel zwischen Geräten und ändert den Umgang mit lokalem Netzwerkzugriff.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
Meetingräume: Die Erfolgsfaktoren
Smarte Analyseplattform statt MDM
Meetings, die einfach funktionieren
UMB kreiert Zeit für inspirierende Meetingkultur bei BLS
Automatisierung braucht Prozesswissen
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER