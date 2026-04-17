Google veröffentlicht letzte Beta von Android 17

Google hat die letzte Beta-Version des kommenden Mobile-Betriebssystems Android 17 freigegeben. Wie der Konzern via Android Developers Blog
mitteilt, wurde damit ein kritischer Meilenstein in Sachen App- und Plattform-Stabilität erreicht. Entwickler werden aufgefordert, ihre Apps mit den neuesten APIs der Beta 4 zu testen.
Neben diversen Fehlerkorrekturen hat Google
bei der Beta 4 neue Speicherbegrenzungen für Apps eingeführt, die sich nach der verfügbaren RAM-Ausstattung des Geräts ausrichten. Damit soll eine stabilere und deterministische Umgebung für die Anwendungen der Nutzer ermöglicht werden, wie es in der Begründung heisst. Extremer Speicherverbrauch soll damit verhindert werden, bevor Systeme instabil werden.
Weitere Neuerungen betreffen die Screen-Orientierung und das Seitenverhältnis. Hier können Entwickler bei Ausrichtungen und Grössenänderungen keine Einschränkungen mehr machen können. Mit dem Schritt soll ein neues Standardplattformverhalten eingeführt werden, da ansonsten feste Ausrichtungen oder begrenzte Grössenänderungen die Anpassungsfähigkeiten von Apps beeinträchtigen.
Die Beta 4 von Android 17 steht per sofort für Tests auf unterstützten Pixel-Geräten zur Verfügung. Wer kein Google-Smartphone besitzt, kann System Images mit einem Android Emulator
in Android Studio nützen. Weitere Neuerungen zu Android 17 dürfte Google an der hauseigenen Entwicklerkonferenz I/O bekanntgeben, die am 19. und 20. Mai über die Bühne geht.
(rd)