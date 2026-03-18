Chrome für Android erhält Bookmarks Bar

Google soll schon längere Zeit daran gearbeitet haben, die von der Desktop-Version her bekannte Bookmarks-Leiste auch in der Android-Variante von Chrome umzusetzen. Mit dem Update auf Chrome 146 für Android ist dies nun Realität geworden: Die Adressleiste, bekannt auch als Omnibox, wird entsprechend ergänzt. Die Bookmarks werden unter der Omnibox in deren voller Breite angezeigt, samt Favicons, Domainnamen und Ordnern. Hält man den Finger auf einem Bookmark etwas länger, wird die volle URL angezeigt.
Besonders interessant ist die Neuerung für die Nutzer von Tablets und Foldables. Auf diesen Geräten präsentiert sich Chrome jetzt wie in den Desktop-Versionen des Browsers – ein Ziel, das Google
erklärtermassen verfolgt. Das Feature lässt sich in den Einstellungen unter Appearance > Show Bookmarks Bar aktivieren – falls Chrome auf die neueste Version aktualisiert wurde und Google den Bildschirm des Geräts nicht für zu wenig breit befindet. Die genauen Kriterien dafür sind nicht bekannt.
(ubi)