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Android-Update sorgt für Boot-Probleme auf Pixel-Smartphones
Quelle: Google

Android-Update sorgt für Boot-Probleme auf Pixel-Smartphones

Wie diverse Pixel-Besitzer berichten, lassen sich die Geräte teilweise nach dem Einspielen des jüngsten Android-Updates nicht mehr booten. Betroffen sind offenbar Geräte vom Pixel 6 bis zum neuesten Modell.
10. April 2026

     

Im März hat Google das jüngste Android-16-Update QPR3 für die Pixel-Smartphone-Familie veröffentlicht. Wie "XDA-Developers" meldet, scheint das Aktualisierungspaket bei diversen Pixel-Besitzern für Ärger zu sorgen, da Geräte nach dem Einspielen nicht mehr ordnungsgemäss booten. Auf Reddit häufen sich mittlerweile die Meldungen von verärgerten Usern. Gemäss den Posts macht sich das Fehlerverhalten auf den meisten aktiven Pixel-Smartphones bemerkbar, angefangen beim Pixel 6 bis hin zum jüngsten Modell Pixel 10. Gemäss den Meldungen lassen sich die Geräte teilweise gar nicht mehr einschalten, während andere in einen Recovery-Modus booten und wiederum andere während dem Booten bei der Anzeige des Google-Logos hängen bleiben. Als einzig möglicher Ausweg wird ein Factory Reset empfohlen, was ohne aktuelles Backup aber zu Datenverlust führt.


Bei Google scheint man sich der Probleme bewusst zu sein, jedenfalls wird seit dem 26. März ein Issue Tracker geführt, der sich seitdem täglich mit neuen Rückmeldungen füllt. (rd)


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