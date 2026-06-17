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Android 17 bringt schwebende Fenster
Quelle: Google

Android 17 bringt schwebende Fenster

Android 17 wird ausgerollt und bringt viele Neuerungen von schwebenden Fenstern bis hin zu verbesserten Security-Features. Als erstes bekommen Googles Pixel-Geräte das Update, die weiteren Hersteller folgen im Laufe des Jahres.
17. Juni 2026

     

Google gibt mit Android 17 die neueste Version des beliebten Mobile-OS frei. Vorerst ist die neue Version aber nur für Google Pixel-Geräte verfügbar, im Laufe des Jahres sollen dann die anderen Hersteller folgen. Versprochen werden mit Version 17 Verbesserungen in vielen Bereichen, darunter Produktivität, Unterhaltung und Sicherheit.

Eine zentrale Änderung ist die Funktion Bubbles. Diese erlaubt es, beliebige Fenster schwebend über dem Rest der Benutzeroberfläche zu öffnen. Nützlich ist das wohl vor allem für Geräte mit grossem Screen wie Tablets oder Foldables.


Zu den neuen Funktionen von Android 17 gehört auch Screen Reactions. Damit lassen sich kurze Reaktions-Videos erstellen, die den aktuellen Bildschirminhalten mit dem Bild der Selfie-Kamera kombinieren. Das Setup soll sehr einfach sein und schnell erstellte Reaktions-Videos ermöglichen.
(Quelle: Google)
(Quelle: Google)
(Quelle: Google)
(Quelle: Google)
Im Bereich Security gibt es neue Kontrollfunktionen, was mit einer App geteilt wird. So kann fortan beispielsweise nur noch ein Kontakt statt des ganzen Adressbuchs mit einer App geteilt werden. Ausserdem gibt’s Verbesserungen im Find Hub, um abhanden gekommene Geräte besser sperren zu können. Dazu kommen Verbesserungen bei der Echtzeiterkennung von potenziellen Gefahren in Apps.

Weitere Neuerungen sind etwa ein spezieller Gaming-Mode für Foldables, mehr Konfigurationsmöglichkeiten bei den Optionen zum Kinderschutz und Effizienzverbesserungen bei der Nutzung des Arbeitsspeichers.


Hier gibt’s mehr Informationen rund um Android 17. (win)



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