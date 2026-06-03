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Android bekommt sicheren Credentials-Transfer zwischen Passwort-Managern
Quelle: Depositphotos

Android bekommt sicheren Credentials-Transfer zwischen Passwort-Managern

Mit einem Update für die Google Play Services bekommen Nutzer neu die Möglichkeit, Passwörter und Passkeys zwischen Google Passwort Manager und den von Drittanbietern zu transferieren.
3. Juni 2026

     

Google ermöglicht Android-Nutzern neu den Transfer von Passwörtern und Passkeys zwischen dem Google Password Manager und Passwort-Managern von Drittanbietern. Die Möglichkeit kommt mit dem aktuellen Update der Google Play Services zu Besitzern von Android-Smartphones und -Tablets.

Zum Einsatz kommt hierfür der Credential Exchange Standard der FIDO Alliance, zu der unter anderem eine Reihe namhafter Big-Tech-Unternehmen, Firmen aus der Finanzindustrie und Regierungsorganisationen gehören. Der Standard soll den sicheren Austausch von Credentials erlauben.


Die Neuerung kommt mit Version v26.21 der Google Play Services vom 1. Juni zu den Usern. (win)


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