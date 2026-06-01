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Google verbessert Dokumentenscanner von Android
Quelle: Depositphotos

Google verbessert Dokumentenscanner von Android

Der Dokumentenscanner für die Google-Services bekommt ein grosses Update. An Bord sind unter anderem Multi-Scans und Doubletten-Erkennung.
1. Juni 2026

     

Google verpasst der Scanner-Funktion für Gdrive und die Files-App ein grosses Update. Neu ist es mit dem Dokumentenscanner der Smartphone-Kamera etwa möglich, mit der Funktion Smart Batch Scanning Scans mehrerer Dokumente gleichzeitig zu erstellen. Dies, indem mehrere Dokumente in einem Bild gescannt werden, das System schneidet diese einzeln aus und speichert sie als einzelne Dokumente ab.

Ebenfalls Teil des Updates ist eine Doubletten-Erkennung, mit der doppelt geknipste Seiten markiert werden. Dazu gibt’s noch eine automatisierte Erkennung von unscharfen Scans, falls eine zweite Version des Dokumentes verfügbar ist, wird automatisch die bessere verwendet.


Versprochen wird ausserdem, dass alle diese KI-Funktionen auch offline direkt auf dem Gerät funktionieren und der Datenschutz damit vollständig gewährleistet ist.

Vorgestellt hat die Anpassungen Sameer Samat, President Android Ecosystem bei Google, über Social Media. Die Neuerung wird derzeit ausgerollt und soll auf allen Android-Geräten mit 8 GB RAM oder mehr laufen. (win)
(Quelle: Google)
(Quelle: Google)
(Quelle: Google)
(Quelle: Depositphotos)


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