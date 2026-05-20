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Google I/O: Google zeigt smarte Brillen mit Gemini
Quelle: Google

Google I/O: Google zeigt smarte Brillen mit Gemini

Google hat an der I/O 2026 neue smarte Brillen mit Android XR vorgestellt. Sie sollen mit Gemini bei Navigation, Nachrichten, Fotos, Übersetzungen und weiteren Alltagsaufgaben helfen, ohne dass das Smartphone aus der Tasche geholt werden muss.
20. Mai 2026

     

Google hat an seiner Entwicklerkonferenz I/O 2026 neue Android-XR-Brillen präsentiert, die Gemini per Sprache, Kamera und Audio direkt im Alltag nutzbar machen sollen, ohne dass das Smartphone aus der Tasche geholt werden muss. Zum Start sind zwei Varianten vorgesehen: Audiobrillen, die Informationen über Ton ausgeben, und Displaybrillen, die Inhalte direkt anzeigen können.


Die Audiobrillen funktionieren vor allem über Sprache und Ton. Sie werden per "Hey Google" oder durch Tippen auf den Brillenbügel aktiviert und geben wie der Name schon verrät, Antworten über Audio aus. Nutzerinnen und Nutzer können laut Google Fragen zur Umgebung stellen, Wegbeschreibungen abrufen, Nachrichten senden, Anrufe verwalten oder verpasste Mitteilungen zusammenfassen lassen. Bei der Navigation berücksichtigen die Brillen laut dem Konzern Standort und Blickrichtung, damit die Hinweise besser zur aktuellen Situation passen.
(Quelle: Google)
(Quelle: Google)
(Quelle: Google)
Auch Kamera- und Übersetzungsfunktionen sind geplant. Per Sprachbefehl lassen sich laut Mitteilung Fotos und Videos aufnehmen und mit Nano Banana bearbeiten, etwa indem störende Hintergründe entfernt werden. Zudem können die Brillen gesprochene und geschriebene Sprache in Echtzeit übersetzen, beispielsweise bei Gesprächen, Speisekarten oder Schildern.

Die Displaybrillen sollen zusätzlich Informationen direkt anzeigen, statt sie nur per Audio auszugeben. Google nennt ausserdem eine Anbindung an Smartphone-Apps wie Uber, Mondly und Doordash. Mehrstufige Aufgaben sollen im Hintergrund laufen und am Ende nur noch bestätigt werden müssen. Die Brillen sind laut Unternehmen mit Android- und iOS-Smartphones kompatibel.


Die ersten Audiobrillen kommen im Herbst in den USA auf den Markt. Für die Displaybrillen nennt Google noch keinen konkreten Termin. Für die Gestaltung arbeitet der Konzern mit Samsung sowie den Brillenmarken Gentle Monster und Warby Parker zusammen. (dow)


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